    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 498,93 тенге, сотиш — 501,86 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 588,84 тенге, сотиш — 594,42 тенге;

    — рубль 6,42 — 6,54 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 497,04 тенге, сотиш — 503,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,09 тенге, сотиш — 593,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,29 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 501,07 тенге, сотиш — 503,36 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 587,59 тенге, сотиш — 593,17 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,46 тенге, сотиш — 6,53 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 501,26 тенге, 1 евро — 590,38 тенге, 1 рубль — 6,54 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 25 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

