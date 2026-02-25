OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:38, 25 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 497,82 тенге, сотиш — 500,38 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,48 тенге, сотиш — 590,46 тенге;

    — рубль 6,38 — 6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 494,96 тенге, сотиш — 501,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 581,96 тенге, сотиш — 591,78 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 498,32 тенге, сотиш — 500,09 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,97 тенге, сотиш — 589,90 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 496,85 тенге, 1 евро — 585,54 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
