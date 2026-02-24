OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 495,87 тенге, сотиш — 498,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,58 тенге, сотиш — 489,36 тенге;

    — рубль 6,34 — 6,45 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 494,01 тенге, сотиш — 500,99 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 581,06 тенге, сотиш — 591,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 497,00 тенге, сотиш — 498,07 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,23 тенге, сотиш — 589,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 497,33 тенге, 1 евро — 586,7 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

