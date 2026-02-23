OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 496,45 тенге, сотиш — 499,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,45 тенге, сотиш — 590,03 тенге;

    — рубль 6,36 — 6,46 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 496,00 тенге, сотиш — 502,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 581,04 тенге, сотиш — 590,96 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 498,14 тенге, сотиш — 499,30 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,16 тенге, сотиш — 590,06 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 494,66 тенге, 1 евро — 581,87 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

