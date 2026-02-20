OZ
    09:38, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 492,38 тенге, сотиш — 496,21 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 579,09 тенге, сотиш — 584,62 тенге;

    — рубль 6,35 — 6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 488,99 тенге, сотиш — 495,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 576,03 тенге, сотиш — 585,96 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 491,95 тенге, сотиш — 493,64 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 577,60 тенге, сотиш — 582,79 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,36 тенге, сотиш — 6,42 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 489,17 тенге, 1 евро — 576,63 тенге, 1 рубль — 6,38 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

