Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.
27 апрель ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 237-238 тенге/л
- Алмати: 237-240 тенге/л
- Чимкент: 221-226 тенге/л
АИ-95
- Астана: 309-315 тенге/л
- Алмати: 313-322 тенге/л
- Чимкент: 297-305 тенге/л
АИ-98
- Астана: 354-365 тенге/л
- Алмати: 357-375 тенге/л
- Чимкент: 345-359 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 328-333 тенге/л
- Алмати: 330-336 тенге/л
- Чимкент: 332-334 тенге/литр
Газ
- Астана: 112 тенге/литр
- Алмати: 112 тенге/литр
- Чимкент: 102 тенге/литр.
Эслатиб ўтамиз, 27 апрелда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.