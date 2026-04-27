    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    27 апрель ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 237-238 тенге/л
    • Алмати: 237-240 тенге/л
    • Чимкент: 221-226 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 309-315 тенге/л
    • Алмати: 313-322 тенге/л
    • Чимкент: 297-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 354-365 тенге/л
    • Алмати: 357-375 тенге/л
    • Чимкент: 345-359 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 328-333 тенге/л
    • Алмати: 330-336 тенге/л
    • Чимкент: 332-334 тенге/литр

    Газ

    • Астана: 112 тенге/литр
    • Алмати: 112 тенге/литр
    • Чимкент: 102 тенге/литр.

    Эслатиб ўтамиз, 27 апрелда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
