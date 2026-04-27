Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 457,94 тенге, сотиш — 464,88 тенге;
— евро: сотиб олиш — 536,93 тенге, сотиш — 546,93 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,81 тенге, сотиш — 6,12 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,78 тенге, сотиш — 73,59 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 462,23 тенге, сотиш — 464,57 тенге;
— евро: сотиб олиш — 542,18 тенге, сотиш — 547,51 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,97 тенге, сотиш — 6,09 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,56 тенге, сотиш — 71,38 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан