KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    доллар
    Фото: Sebaguir / FOTODOM

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 457,94 тенге, сотиш — 464,88 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 536,93 тенге, сотиш — 546,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,81 тенге, сотиш — 6,12 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,78 тенге, сотиш — 73,59 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 462,23 тенге, сотиш — 464,57 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 542,18 тенге, сотиш — 547,51 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,97 тенге, сотиш — 6,09 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,56 тенге, сотиш — 71,38 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Биржа Доллар Евро Иқтисодиёт Миллий банк Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф