    09:36, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 462,00 тенге, сотиш — 468,91 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 549,97 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,15 тенге;
    •  юань: сотиб олиш — 67,03 тенге, сотиш — 73,74 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 463,68 тенге, сотиш — 466,34 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 542,50 тенге, сотиш — 547,93 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,03 тенге, сотиш — 6,15 тенге.
    •  юань: сотиб олиш — 68,42 тенге, сотиш — 71,35 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

