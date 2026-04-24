09:36, 24 Апрель 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 462,00 тенге, сотиш — 468,91 тенге;
- евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 549,97 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,15 тенге;
- юань: сотиб олиш — 67,03 тенге, сотиш — 73,74 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 463,68 тенге, сотиш — 466,34 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542,50 тенге, сотиш — 547,93 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,03 тенге, сотиш — 6,15 тенге.
- юань: сотиб олиш — 68,42 тенге, сотиш — 71,35 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан