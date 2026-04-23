23 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 460.01 тенге, сотиш — 466.99 тенге;
- евро: сотиб олиш — 540.00 тенге, сотиш — 550.00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.00 тенге, сотиш — 6.30 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 462.27 тенге, сотиш — 464.84 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.71 тенге, сотиш — 548.39 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.02 тенге, сотиш — 6.15 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 462.78 тенге, сотиш — 464.84 тенге;
- евро: сотиб олиш — 541.97 тенге, сотиш — 546.89 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.07 тенге, сотиш — 6.15 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 461.37 тенге, 1 евро — 542.16 тенге, 1 рубль — 6.14 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 22 апрель куни Қозоғистонда доллар 464-468 тенге оралиғида сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков