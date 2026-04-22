    10:10, 22 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар 464-468 ​​​​тенге оралиғида сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 461,94 тенге, сотиш — 468,88 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 540,03 тенге, сотиш — 550,00 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,09 тенге, сотиш — 6,40 тенге;
    •  юань: сотиб олиш — 68,14 тенге, сотиш — 73,87 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 464,65 тенге, сотиш — 467,09 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 545,57 тенге, сотиш — 551,14 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,07 тенге, сотиш — 6,19 тенге.
    •  юань: сотиш — 68,83 тенге, сотиб олиш — 71,76 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Бекабат Узаков
