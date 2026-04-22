10:10, 22 Апрель 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар 464-468 тенге оралиғида сотилмоқда
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 461,94 тенге, сотиш — 468,88 тенге;
- евро: сотиб олиш — 540,03 тенге, сотиш — 550,00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,09 тенге, сотиш — 6,40 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,14 тенге, сотиш — 73,87 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 464,65 тенге, сотиш — 467,09 тенге;
- евро: сотиб олиш — 545,57 тенге, сотиш — 551,14 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,07 тенге, сотиш — 6,19 тенге.
- юань: сотиш — 68,83 тенге, сотиб олиш — 71,76 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 21 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан