Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 463,97 тенге, сотиш — 470,91 тенге;
— евро: сотиб олиш — 547,19 тенге, сотиш — 557,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,30 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,48 тенге, сотиш — 74,00 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 467,09 тенге, сотиш — 469,66 тенге;
— евро: сотиб олиш — 548,11 тенге, сотиш — 554,49 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,07 тенге, сотиш — 6,19 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,82 тенге, сотиш — 71,74 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 20 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан