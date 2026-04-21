OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 463,97 тенге, сотиш — 470,91 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 547,19 тенге, сотиш — 557,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,30 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,48 тенге, сотиш — 74,00 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 467,09 тенге, сотиш — 469,66 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 548,11 тенге, сотиш — 554,49 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,07 тенге, сотиш — 6,19 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,82 тенге, сотиш — 71,74 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!