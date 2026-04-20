20 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисоблан курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 468.02 тенге, сотиш — 474.91 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.98 тенге, сотиш — 562.98 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.00 тенге, сотиш — 6.30 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 469.55 тенге, сотиш — 472.33 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.15 тенге, сотиш — 557.61 тенге;
- рубль: сотиш — 6.02 тенге, сотиш — 6.14 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 471.05 тенге, сотиш — 473.18 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.55 тенге, сотиш — 557.55 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.06 тенге, сотиш — 6.15 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 469.52 тенге, 1 евро — 553.75 тенгега, 1 рубль — 6.15 тенге.
