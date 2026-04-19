19 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курсини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюталар курси:
- доллар: сотиб олиш — 468.00 тенге, сотиш — 474.55 тенге;
- евро: сотиб олиш — 553.02 тенге, сотиш — 562.94 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.00 тенге, сотиш — 6.29 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 471.03 тенге, сотиш — 473.89 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.88 тенге, сотиш — 558.47 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.02 тенге, сотиш — 6.15 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 471.94 тенге, сотиш — 474.06 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.77 тенге, сотиш — 557.92 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.06 тенге, сотиш — 6.15 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 469.52 тенге, 1 евро — 553.75 тенге, 1 рубль — 6.15 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков