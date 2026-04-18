09:36, 18 Апрель 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 466,16 тенге, сотиш — 473,08 тенге;
- евро: сотиб олиш — 550,09 тенге, сотиш — 560,06 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,30 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,63 тенге, сотиш — 74,16 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 468,97 тенге, сотиш — 471,82 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552,76 тенге, сотиш — 558,38 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,04 тенге, сотиш — 6,16 тенге.
- юань: сотиб олиш — 68,62 тенге, сотиш — 71,53 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан