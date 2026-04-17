    09:37, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    17 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 468.00 тенге, сотиш — 474.94 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 552.04 тенге, сотиш — 561.99 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.95 тенге, сотиш — 6.25 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 470.73 тенге, сотиш — 473.17 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 554.32 тенге, сотиш — 559.72 тенге;
    • рубль: сотиб олиш —6.08 тенге, сотиш — 6.21 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 471.46 тенге, сотиш — 473.46 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 553.29 тенге, сотиш — 558.34 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6.11 тенге, сотиш — 6.21 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 471.46 тенге, 1 евро — 555.38 тенгега, 1 рубль — 6.18 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Бекабат Узаков
