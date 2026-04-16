Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 470,01 тенге, сотиш — 476,98 тенге;
— евро: сотиб олиш — 555,01 тенге, сотиш — 564,98 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,10 тенге, сотиш — 6,40 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,49 тенге, сотиш — 74,28 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 473,32 тенге, сотиш — 475,68 тенге;
— евро: сотиб олиш — 557,18 тенге, сотиш — 562,61 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,18 тенге, сотиш — 6,29 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,69 тенге, сотиш — 71,61 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан