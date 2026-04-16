    09:37, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 470,01 тенге, сотиш — 476,98 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 555,01 тенге, сотиш — 564,98 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,10 тенге, сотиш — 6,40 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,49 тенге, сотиш — 74,28 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 473,32 тенге, сотиш — 475,68 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 557,18 тенге, сотиш — 562,61 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,18 тенге, сотиш — 6,29 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,69 тенге, сотиш — 71,61 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 15 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
