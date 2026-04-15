Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 471,03 тенге, сотиш — 478,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 555,03 тенге, сотиш — 565,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,16 тенге, сотиш — 6,47 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,47 тенге, сотиш — 74,24 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 475,74 тенге, сотиш — 477,98 тенге;
— евро: сотиб олиш — 558,53 тенге, сотиш — 564,17 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,28 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,92 тенге, сотиш — 71,81 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан