    09:37, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 471,03 тенге, сотиш — 478,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 555,03 тенге, сотиш — 565,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,16 тенге, сотиш — 6,47 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,47 тенге, сотиш — 74,24 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 475,74 тенге, сотиш — 477,98 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 558,53 тенге, сотиш — 564,17 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,28 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,92 тенге, сотиш — 71,81 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
