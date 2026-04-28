Исроил Президенти Миллий музей билан танишди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонга расмий ташриф билан келган Исроил Президенти Ицхак Герцог Қозоғистон Республикаси Миллий музейига ташриф буюрди, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати.
Мартабали меҳмон учун музейнинг олтита залига экскурсия уюштирилди.
Хусусан, у Олтин зал, Этнография зали, Буюк дашт тош ҳайкаллари зали ва бошқа экспозициялар билан танишди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ицхак Герцог Alem.ai сунъий СИ фаолияти билан танишган эди.
Кеча Ақордада Исроил Президенти Ицхак Герцогни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.