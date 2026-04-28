    Қозоғистон ва Исроил президентлари Alem.ai халқаро СИ марказига ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ицхак Герцог Alem.ai маркази фаолияти билан танишди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Фото: Ақорда

    Бу ерда истеъдодларни топиш ва ўқитишдан тортиб, сунъий интеллект ечимларини дунёга тарқатишгача бўлган технологик ривожланишнинг тўлиқ цикли амалга оширилади.

    Исроил Президентига Қозоғистоннинг оммавий рақамлаштириш ва иқтисодиёт ва ижтимоий соҳанинг асосий соҳаларига сунъий интеллект технологияларини жорий этишдаги асосий ютуқлари намойиш этилди.

    Давлат раҳбарларига шунингдек, Astana Smart City лойиҳаси ҳақида ахборот берилди. Кенг кўламли ташаббус доирасида пойтахтнинг янги интеллектуал инфратузилмаси шакллантирилади.

    Эслатиб ўтамиз, кеча Ақордада Исроил Президенти Ицхак Герцогни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.

    Ақорда Исроил Ташқи сиёсат Қозоғистон Президенти
    Бекабат Узаков
    Муаллиф