Ақордада Исроил Президенти Ицхак Герцогни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform - Ақордада мамлакатга расмий ташриф билан келган Исроил Президенти Ицхак Герцогни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентлар делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништиргандан сўнг, фахрий қоровул бошлиғи рапорт берди ва икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради.
