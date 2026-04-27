Давлат раҳбари Жанубий Африка Республикаси Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Сирил Рамафоса ва унинг ватандошларини Жанубий Африка Республикасининг миллий байрами — Озодлик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Жанубий Африка Қозоғистоннинг Африка қитъасидаги ишончли ва муҳим шерикларидан бири эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли анъанавий дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган интеграция икки халқ манфаати йўлида ривожланишда давом этишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Сирил Рамафосага масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Жанубий Африка халқига фаровонлик тилади.
