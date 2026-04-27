KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Жанубий Африка Республикаси Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Сирил Рамафоса ва унинг ватандошларини Жанубий Африка Республикасининг миллий байрами — Озодлик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Рамафоса
    Фото: Ақорда

    Президент Жанубий Африка Қозоғистоннинг Африка қитъасидаги ишончли ва муҳим шерикларидан бири эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли анъанавий дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган интеграция икки халқ манфаати йўлида ривожланишда давом этишига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Сирил Рамафосага масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Жанубий Африка халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Виллем-Александрни Нидерландия миллий байрами билан табриклади.

    Ақорда Жанубий Африка Табрик Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Президенти
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф