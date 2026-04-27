Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Виллем-Александрни Нидерландиянинг миллий байрами билан табриклади
ASTANА. Каzinform – Давлат раҳбари телеграммада Нидерландия Қирол куни байрамида акс этган миллий бирдамлик ва бирлик қадриятлари туфайли келажакда ҳам ўсиб, гуллаб-яшнашига ишонч билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Қозоғистон — голландлар санъати ва маданиятида илдиз отган лоланинг ватани. Бугун у халқларимиз ўртасидаги дўстлик рамзига айланди. Биз Нидерландия билан узоқ йиллик муносабатларни юқори баҳолаймиз ва икки халқ манфаати йўлида турли соҳаларда ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга содиқмиз, — дейилади мактубда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Виллем-Александрга эзгу ташаббусларида муваффақиятлар, шунингдек, Қироллик оиласи ва Нидерландия халқига қут-барака тилади.