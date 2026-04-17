    12:18, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Елена Рибакина Штутгарт турнирининг чорак финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 2-ракеткаси Елена Рибакина Штутгарт (Германия) WТА 500 турнирини ғалаба билан бошлади.

    Елена Рибакина
    Фото: ҚТФ

    1-ракетка сифатида рўйхатга олинган ва турнирга иккинчи босқичда кирган қозоғистонлик теннисчи WТА рейтингида 19-ўринни эгаллаган россиялик Диана Шнайдерни синовдан ўтказди.

    Биринчи сетда Елена 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди ва бу етакчиликни сақлаб қолди — 6:3.

    Иккинчи сетда ҳисоб 4:4 бўлганида у брейк қилишга муваффақ бўлди — 6:4.

    1 соат 14 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 4 та брейк-пойнтнинг ярмини ва 9 та эйсни қўлга киритди. Шнайдер 1 та эйс билан чекланган эди.

    Елена Рибакина ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 25-ракеткаси канадалик Лейла Фернандес ёки 79-ўриндаги туркиялик Зейнеп Сенмез билан рақобатлашади.

    Е. Рибакина 2024 йилда Штутгартда чемпион бўлган. Ўтган йили у Қозоғистон терма жамоасида ўйнагани учун қатнашмаган эди. Шунинг учун бу йил у рейтинг очколарини тўлдириш учун яхши имкониятга эга.

    Эслатиб ўтамиз, Александр Бублик жаҳон рейтингининг ТОП-ўринларига қайта оладими ёки йўкми, деган саволларга жавоб излаган эдик.

    Бекабат Узаков
