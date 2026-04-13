    17:41, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Александр Бублик жаҳон рейтингининг ТОП-ўринларига қайта оладими

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 11-ракеткаси Александр Бублик 13-19 апрель кунлари Мюнхендаги (Германия) APT 500 турнирида иштирок этади.

    Бублик
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Йирик турнирнинг 3-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи қуръа ташлашга кўра биринчи босқичда Польша вакили Хуберт Хуркач билан учрашиши керак эди.

    Х. Хуркачнинг турнирда иштирок этишдан бош тортгани сабабли, унинг ўрнига 163-ўринни эгаллаган словакиялик Алекс Молчан таклиф этилди.

    Ўтган ҳафта А. Бублик Монте-Карло мастерс турнирининг чорак финалига чиқди ва у ерда дунёнинг 1-ракеткаси, испаниялик Карлос Алькарасга ютқазди. Дунёнинг 10-ракеткаси, россиялик Даниил Медведев эса Монте-Карлода мағлубиятга учради. Шундай қилиб, А. Бублик ATP Live рейтингида 3535 очко билан Д. Медведевга (3560) яқинлашди.

    Ўтган йили А. Бублик Мюнхенда биринчи босқичдан ўта олмади. Шунинг учун, агар у бу йил муваффақиятли ўйнаса, очколар жамғармасини тўлдириши ва рейтингда юқорига кўтарилиши мумкин.

    Ўтган йили Мюнхенда ғолиб чиққан германиялик Александр Зверев бу йил мусобақани биринчи рақам остида бошлайди.

    Ляззат Сейданова
