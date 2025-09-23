06:50, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Украина Президенти билан учрашди
NEW YORK. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Владимир Зеленский билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарлари икки томонлама иқтисодий ва гуманитар ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилдилар.
Владимир Зеленский Украинадаги вазият юзасидан ўз фикрларини билдирди.
Қозоғистон Президенти ушбу ўта оғир вазият юзасидан ўз фикрини билдирар экан, можарони тўхтатиш учун дипломатик ишни давом эттириш зарурлигига эътибор қаратди.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қосим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош котиби билан учрашди.
Шунингдек, Черногория Президенти билан учрашиб, мамлакат Черногорияни Болқон ярим оролидаги муҳим ҳамкор деб билишини таъкидлади.