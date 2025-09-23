Давлат раҳбари Черногория Президенти билан учрашди
NEW YORK. Кazinform — Давлат раҳбари БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Черногория Президенти Яков Милатович билан учрашди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат Черногорияни Болқон ярим оролидаги муҳим ҳамкор деб билишини таъкидлади.
Келгуси йил икки давлат ўртасида дипломатик ҳамкорликнинг 20 йиллиги нишонланади. Ўтган йиллар давомида давлатлар ўртасида дўстлик ва ўзаро англашувга асосланган конструктив муносабатлар ўрнатилди.
Яков Милатович Қозоғистон Президентига икки томонлама алоқаларни ривожлантиришга қўшган катта ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди. Унинг сўзларига кўра, Черногория қозоғистонлик сайёҳлар энг кўп ташриф буюрадиган мамлакатлардан бирига айланди.
Алмати ва Подгорица ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновнинг очилиши, Қозоғистон фуқаролари учун визасиз режимнинг жорий этилиши икки халқни бир-бирига яқинлаштирди.
Эслатиб ўтамиз, Президент БМТ Бош котиби билан учрашув ўтказган эди.