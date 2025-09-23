06:02, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош котиби билан учрашди
NEW YORK. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Президенти ва Бош котиб Антониу Гутерриш БМТ Бош Ассамблеяси сессияси кун тартибини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Ташкилотни қўллаб-қувватлашда давом этишини ва унинг тинчлик ва барқарорлик, барқарор тараққиётни мустаҳкамлаш борасидаги етакчилигида фаол иштирок этишини айтди.
Учрашув доирасида Давлат раҳбари ва Бош котиб иштирокида Алмати шаҳридаги БМТнинг Марказий Осиё ва Афғонистон учун Барқарор ривожланиш мақсадлари минтақавий маркази фаолияти тўғрисидаги меморандум имзоланди.
Эслатиб ўтамиз, Президент PepsiCo фонди директорлар кенгаши раиси Стивен Кехони қабул қилди.