09:08, 27 Январь 2026 | GMT +5
2025 йилда Ўзбекистонда энг кўп “Cobalt” автомобили ишлаб чиқарилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда турли русумдаги 457 883 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.
Бў кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 28,7 минг донага ошган.
Улар русумлар бўйича қуйидагича:
- Cobalt – 161 152 дона;
- Damas – 93 681 дона;
- Tracker – 50 362 дона;
- Onix – 33 122 дона;
- KIA – 26 317 дона;
- BYD – 20 200 дона;
- Chery – 9 354 дона;
- Haval – 9 344 дона;
- Tank 500 – 50 дона;
- Maxсус енгил автомобиллар – 54 301 дона.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда транспорт хизматларининг ярми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади.
