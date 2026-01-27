OZ
Тренд:
    09:08, 27 Январь 2026 | GMT +5

    2025 йилда Ўзбекистонда энг кўп “Cobalt” автомобили ишлаб чиқарилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда турли русумдаги 457 883 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Cobalt
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бў кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 28,7 минг донага ошган.

    Улар русумлар бўйича қуйидагича:

    • Cobalt – 161 152 дона;
    • Damas – 93 681 дона;
    • Tracker – 50 362 дона;
    • Onix – 33 122 дона;
    • KIA – 26 317 дона;
    • BYD – 20 200 дона;
    • Chery – 9 354 дона;
    • Haval – 9 344 дона;
    • Tank 500 – 50 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар – 54 301 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда транспорт хизматларининг ярми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади.

    Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 145 миллиард доллардан ошди.

    Теглар:
    Машинасозлик Марказий Осиё хабарлари Саноат Ишлаб чиқариш Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
