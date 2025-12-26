Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 145 миллиард доллардан ошди
TASHKENT. Kazinform — Бу йил Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти биринчи марта 145 миллиард доллардан ошди. Бу ҳақда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев йил охирида халқ ва парламентга қилган мурожаатида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
«Бу йил Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулоти биринчи марта 145 миллиард доллардан ошди. Мамлакат экспорти 23 фоизга ўсиб, 33,4 миллиард долларга етди. Бундан ташқари, давлатимизнинг олтин-валюта захиралари 60 миллиард доллардан ошди. Бу йил тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 43,1 миллиард долларга етди ва тарихий энг юқори кўрсаткичга эришди. Бундай натижаларга илгари ҳеч қачон эришилмаган эди», — деди Шавкат Мирзиёев.
Ўзбекистон раҳбари 2030 йилгача ҳукумат олдига ялпи ички маҳсулот ҳажмини 160 миллиард долларга етказиш вазифаси қўйилганини, мазкур стратегик режага ўзгартириш киритилганини маълум қилди. Энди расмий Тошкент бу маррага 5 йилдан кейин эмас, балки келгуси йилда эришишдан манфаатдор.
«Агар биз тайёр маҳсулотлар ҳажмини кўпайтирсак, юқори даромадли хизматлар турларини кенгайтирсак ва илғор қишлоқ хўжалиги технологиялари ва сувни тежаш усулларидан фаол фойдалансак, кейинги 5 йил ичида 240 миллиард доллардан ошиш имкониятига эга бўламиз», — деб таъкидлади Шавкат Мирзиёев.
Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистон ҳукумати 2026 йилда давлат бюджетининг 55 фоизини ижтимоий соҳага ажратишни режалаштирмоқда.