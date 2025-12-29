Ўзбекистонда транспорт хизматларининг ярми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми қарийб 168,4 трлн сўмдан ошди.
Транспорт хизматлари ҳажмининг турлари бўйича таркиби:
- Автомобиль транспорти - 50,2 %;
- Ҳаво транспорти - 16 %;
- Қувур транспорти -10,7 %;
- Ёрдамчи транспорт фаолияти - 14,9 %;
- Темир йўл транспорти – 8,2 %.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил ноябрь ойида таксида йўл ҳақи нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 0,5 фоизга қимматлашган.
Ўзбекистонда сартарошхона хизматлари нархларида йил давомида ўсиш қайд этилди.
2025 йил ноябрь ойида Ўзбекистонда репетиторлик хизматлари нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 0,5 фоизга қимматлашган.
Шунингдек, 2025 йил ноябрь ойида шахсий транспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш хизматлари нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 0,7 фоизга қимматлашган.