Ўзбекистонда сартарошхона хизматлари нархларида йил давомида ўсиш қайд этилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил ноябрь ойида эркаклар сартарошхоналари хизматлари нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 0,5 фоизга қимматлашган.
Ушбу турдаги хизматлар нархи йил бошидан буён 8,9 фоизга, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан эса 9,6 фоизга ошгани кузатилган.
Аёллар сартарошхоналари хизматлари нархлари эса ўтган ойда 0,6 фоизга, йил бошидан бери 6,4 фоизга, 2024 йилнинг шу даврига нисбатан эса 7,8 фоизга қимматлашган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил ноябрь ойида Ўзбекистонда репетиторлик хизматлари нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 0,5 фоизга қимматлашган.
Шунингдек, 2025 йил ноябрь ойида шахсий транспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш хизматлари нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 0,7 фоизга қимматлашган.