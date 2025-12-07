Ўзбекистонда автомобиль таъмирлаш хизматлари нархлари бир йилда 7,8 фоизга ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил ноябрь ойида шахсий транспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш хизматлари нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 0,7 фоизга қимматлашган.
Ушбу турдаги хизматлар нархи йил бошидан буён 6,9 фоизга, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан эса 7,8 фоизга ошгани кузатилган.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида Ўзбекистон истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.
