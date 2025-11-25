OZ
Тренд:
    19:10, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонга туристлар оқими 50 фоизга ошди: 10 ойда 9,7 млн нафар турист ташриф буюрди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 9,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,2 млн нафарга ёки 50 % га ошган.

    Маълумот учун, 2024 йилнинг шу даврида ушбу кўрсаткич қарийб 6,5 миллион нафарни ташкил этган.

    Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Қирғиз Республикаси – 2,8 млн нафар;
    • Қозоғистон – 2,3 млн нафар;
    • Тожикистон – 2,2 млн нафар;
    • Россия – 851,9 минг нафар;
    • Афғонистон – 388,2 минг нафар;
    • Туркманистон – 308,9 минг нафар;
    • Хитой – 217,7 минг нафар;
    • Туркия – 148,1 минг нафар;
    • Ҳиндистон – 66,1 минг нафар;
    • Корея Республикаси – 41,6 минг нафар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонга саёҳат учун қайси мамлакатдан кўпроқ ташриф буюраётгани ҳақида хабар берган эдик.

