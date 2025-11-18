OZ
    Ўзбекистонга саёҳат учун қайси мамлакатдан кўпроқ ташриф буюрмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида қарийб 1,4 млн нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Самарқанд
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 506 минг нафарга ошган.

    Жорий йилнинг 9 ойида Ўзбекистонга саёҳат мақсадида келган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    • Россия — 269 158 нафар;
    • Туркманистон — 193 635 нафар;
    • Қозоғистон — 143 898 нафар;
    • Хитой — 117 864 нафар;
    • Қирғиз Республикаси — 114 005 нафар;
    • Тожикистон — 84 696 нафар;
    • Туркия — 50 976 нафар;
    • Италия — 32 635 нафар;
    • Ҳиндистон — 32 254 нафар;
    • Германия — 29 632 нафар;
    • Корея — 26 832 нафар;
    • АҚШ — 23 630 нафар;
    • Бошқа давлатлар — 255 855 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонга туристик мақсадларда борган қозоғистонликлар сони 76 фоизга ошган.

