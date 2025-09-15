Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди
ASTANA. Kazinform – Бугун қозоғистонлик теннисчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингидаги ўринлари эълон қилинди.
Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина WТА яккалик баҳслари рейтингида 10-ўринни сақлаб қолди, Юлия Путинцева эса 60-ўриндан 61-ўринга тушиб кетди.
Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина 12-ўриндан 13-ўринга, Ю. Путинцева 106-дан 107-ўринга, Е.Рибакина эса 263-ўриндан 265-ўринга тушиб кетди.
Бироқ Хитойдаги танловда ғолиб чиққан Жибек Қуламбаева 128-дан 109-га кўтарилиб, ТОП-100га яқинлашди.
Эркаклар ўртасидаги APT рейтингида Александр Бублик 19-ўринда қолган бўлса, Александр Шевченко 97-ўриндан 96-ўринга кўтарилди. Бейбут Жуқаев 207-ўринда, Тимофей Скатов 235-ўринда, Дмитрий Попко эса 218-ўриндан 219-ўринга кўтарилди. Михаил Кукушкин 231-ўриндан 259-ўринга тушиб кетди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жибек Қуламбаева ўзининг илк WТА турнирида ғолиб чиққани ҳақида ёзган эдик.