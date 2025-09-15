OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    17:23, 15 Сентябрь 2025

    Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди

    ASTANA. Kazinform – Бугун қозоғистонлик теннисчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингидаги ўринлари эълон қилинди.

    Қуламбаева
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина WТА яккалик баҳслари рейтингида 10-ўринни сақлаб қолди, Юлия Путинцева эса 60-ўриндан 61-ўринга тушиб кетди.

    Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина 12-ўриндан 13-ўринга, Ю. Путинцева 106-дан 107-ўринга, Е.Рибакина эса 263-ўриндан 265-ўринга тушиб кетди.

    Бироқ Хитойдаги танловда ғолиб чиққан Жибек Қуламбаева 128-дан 109-га кўтарилиб, ТОП-100га яқинлашди.

    Эркаклар ўртасидаги APT рейтингида Александр Бублик 19-ўринда қолган бўлса, Александр Шевченко 97-ўриндан 96-ўринга кўтарилди. Бейбут Жуқаев 207-ўринда, Тимофей Скатов 235-ўринда, Дмитрий Попко эса 218-ўриндан 219-ўринга кўтарилди. Михаил Кукушкин 231-ўриндан 259-ўринга тушиб кетди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жибек Қуламбаева ўзининг илк WТА турнирида ғолиб чиққани ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
