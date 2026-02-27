Женевада АҚШ-Эрон музокаралари якунланди
ASTANА. Кazinform — Теҳроннинг ядровий дастури бўйича музокараларнинг учинчи босқичи билвосита Ўмон элчисининг Женевадаги қароргоҳида бўлиб ўтди, деб хабар беради BBC.
АҚШ номидан Женевадаги музокараларда АҚШ президентининг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер сифатида иштирок этди. Олдинги босқичларда сезиларли ютуқларга эришилмади, гарчи Эрон вакиллари маълум бир ютуқларга эришганликларини айтишган. Музокараларда воситачилик қилаётган Ўмон ҳам ҳозирги маслаҳатлашувлардан сўнг ютуқларга эришганини айтди.
"Биз кунни АҚШ-Эрон музокараларида сезиларли ютуқлар билан якунладик", — деди Ўмон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаиди.
Унинг сўзларига кўра, техник даражадаги музокаралар келгуси ҳафта Венада бўлиб ўтади.
Музокаралар билвосита Женевадаги Ўмон элчисининг қароргоҳида бўлиб ўтди. Улар кун давомида бир неча соатлик танаффуслар билан давом этди.
Учрашув тугашидан олдин, Axios мухбири Барак Равид манбага таяниб, Уиткофф ва Кушнер музокараларнинг эрталабки сессиясида эронликлардан эшитган маълумотлардан норози бўлганликларини хабар қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Эрон ва АҚШ 26 февралда Женевада янги музокаралар ўтказиши ҳақида хабар берган эдик.