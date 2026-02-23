Эрон ва АҚШ 26 февралда Женевада янги музокаралар ўтказади
ASTANA. Kazinform — Эроннинг ядровий дастури бўйича Эрон ва АҚШ ўртасидаги музокараларнинг учинчи босқичи 26 февралда, пайшанба куни Женевада бўлиб ўтади. Бу ҳақда Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаиди маълум қилди.
"АҚШ-Эрон музокаралари шу пайшанба куни Женевада бўлиб ўтади. Биз келишувни якунлаш учун қўшимча саъй-ҳаракатлар қилишга тайёрмиз ва музокаралар ижобий муҳитда ўтишига умид қиламиз", - деб ёзди Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаиди Х ижтимоий тармоқларда.
Pleased to confirm US-Iran negotiations are now set for Geneva this Thursday, with a positive push to go the extra mile towards finalizing the deal.— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 22, 2026
Эслатиб ўтамиз, 6 февралда Уммонда Эрон ва АҚШ ўртасидаги биринчи билвосита музокаралар Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаиди воситачилигида бўлиб ўтди. Томонлар мулоқотни давом эттиришга келишиб олдилар ва кейин маслаҳатлашувлар учун тарқалдилар.
17 февралда музокаралар қайта бошланди - бу сафар Женевада, БМТ ҳузурудаги Уммон элчисининг қароргоҳида. Иккинчи босқич натижаларига кўра, Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арағчи томонлар бўлажак музокараларнинг асосини ташкил этадиган асосий тамойиллар бўйича келишувга эришганликларини маълум қилди.