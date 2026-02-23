OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:39, 23 Февраль 2026 | GMT +5

    Эрон ва АҚШ 26 февралда Женевада янги музокаралар ўтказади

    ASTANA. Kazinform — Эроннинг ядровий дастури бўйича Эрон ва АҚШ ўртасидаги музокараларнинг учинчи босқичи 26 февралда, пайшанба куни Женевада бўлиб ўтади. Бу ҳақда Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаиди маълум қилди.

    Иран и США
    Фото: Kazinform/ Freepik

    "АҚШ-Эрон музокаралари шу пайшанба куни Женевада бўлиб ўтади. Биз келишувни якунлаш учун қўшимча саъй-ҳаракатлар қилишга тайёрмиз ва музокаралар ижобий муҳитда ўтишига умид қиламиз", - деб ёзди Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаиди Х ижтимоий тармоқларда.

    Эслатиб ўтамиз, 6 февралда Уммонда Эрон ва АҚШ ўртасидаги биринчи билвосита музокаралар Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаиди воситачилигида бўлиб ўтди. Томонлар мулоқотни давом эттиришга келишиб олдилар ва кейин маслаҳатлашувлар учун тарқалдилар.

    17 февралда музокаралар қайта бошланди - бу сафар Женевада, БМТ ҳузурудаги Уммон элчисининг қароргоҳида. Иккинчи босқич натижаларига кўра, Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арағчи томонлар бўлажак музокараларнинг асосини ташкил этадиган асосий тамойиллар бўйича келишувга эришганликларини маълум қилди.

    Теглар:
    АҚШ Эрон Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!