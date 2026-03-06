10:09, 06 Март 2026 | GMT +5
Ёшлар ўртасидаги Futures Cup турнирида қозоғистонлик боксчилар иштирок этади
ASTANА. Кazinform – World Boxing федерацияси шафелигида Бангкокда (Таиланд) 19 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида биринчи марта Futures Cup халқаро бокс турнири бўлиб ўтади.
Мураббийлар штаби ушбу нуфузли мусобақада иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси рўйхатини эълон қилди.
Эркаклар
- 50 кг гача: Арман Мирсабит
- 55 кг гача: Едиге Нурғожа
- 60 кг гача: Досжан Жумақан
- 65 кг гача: Даниял Шалқарбай
- 70 кг гача: Бибарис Аширбай
- 75 кг гача: Ҳамза Мақсатули
- 80 кг гача: Тимур Тайбеков
- 85 кг гача: Нурсултан Қистаубай
- 90 кг гача: Жалғас Ўтебеков
- 90 кг дан юқори: Владислав Саможонов
Аёллар
- 48 кг гача: Асилай Мурат
- 51 кг гача: Айим Танкибаева
- 54 кг гача: Марал Тўлепберген
- 57 кг гача: Ақнур Турсинғали
- 60 кг гача: Жасмин Абрамян
- 65 кг гача: Айсулу Мухит
- 70 кг гача: Камила Оспанова
- 75 кг гача: Зарина Толибай
- 80 кг гача: Айдана Убайдуллақизи
Шуни таъкидлаш керакки, турнир 8-15 март кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, тўрт қозоғистонлик боксчи Странджа турнирида чемпион бўлди.