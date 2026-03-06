OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:09, 06 Март 2026 | GMT +5

    Ёшлар ўртасидаги Futures Cup турнирида қозоғистонлик боксчилар иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – World Boxing федерацияси шафелигида Бангкокда (Таиланд) 19 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида биринчи марта Futures Cup халқаро бокс турнири бўлиб ўтади.

    Бокс
    Фото: ҚР МОҚ

    Мураббийлар штаби ушбу нуфузли мусобақада иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси рўйхатини эълон қилди.

    Эркаклар

    • 50 кг гача: Арман Мирсабит
    • 55 кг гача: Едиге Нурғожа
    • 60 кг гача: Досжан Жумақан
    • 65 кг гача: Даниял Шалқарбай
    • 70 кг гача: Бибарис Аширбай
    • 75 кг гача: Ҳамза Мақсатули
    • 80 кг гача: Тимур Тайбеков
    • 85 кг гача: Нурсултан Қистаубай
    • 90 кг гача: Жалғас Ўтебеков
    • 90 кг дан юқори: Владислав Саможонов

    Аёллар

    • 48 кг гача: Асилай Мурат
    • 51 кг гача: Айим Танкибаева
    • 54 кг гача: Марал Тўлепберген
    • 57 кг гача: Ақнур Турсинғали
    • 60 кг гача: Жасмин Абрамян
    • 65 кг гача: Айсулу Мухит
    • 70 кг гача: Камила Оспанова
    • 75 кг гача: Зарина Толибай
    • 80 кг гача: Айдана Убайдуллақизи

    Шуни таъкидлаш керакки, турнир 8-15 март кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, тўрт қозоғистонлик боксчи Странджа турнирида чемпион бўлди.

    Теглар:
    Бокс Спорт Ёшлар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
