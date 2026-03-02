Тўрт қозоғистонлик боксчи Странджа турнирида чемпион бўлди
ASTANA. Кazinform — Болгария пойтахти Софияда бўлиб ўтган халқаро Странджа турнирида мамлакат терма жамоаси тўртта олтин медални қўлга киритди.
23 февралдан 2 мартгача бўлиб ўтадиган турнирга 36 мамлакатдан 300 дан ортиқ боксчи келиши аниқланди. Улар орасида Болгариядан ташқари Қозоғистон, Ўзбекистон, АҚШ, Куба, Озарбайжон, Бразилия, Украина, Мўғулистон, Англия, Туркманистон, Хитой Тайпейи ва бошқа давлатлар иштирок этди.
Ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпиони Элина Базарова (54 кг) финалда англиялик Лорен Макини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, халқаро турнир чемпиони бўлди.
У бунгача 1/8 финалда австриялик Моник Сурачини 4:1, чорак финалда туркиялик Айшен Ташкинни 5:0 ва ярим финалда яна бир қозоғистонлик Анель Сақишни 3:2 ҳисобида мағлуб этган эди.
Яна бир қозоғистонлик бокс чемпиони Надежда Рябец (80 кг) финалда туркиялик Ярен Дузтас билан куч синашди. Қозоғистонлик боксчи уч раунднинг барчасида яққол устунлик кўрсатди ва ҳакамларнинг бир овоздан қарори билан ғалаба қозонди.
80 кг дан юқори вазн тоифасида терма жамоа саватчасига яна бир олтин медал қўшилди. Ушбу вазн тоифасида ўзини яхши кўрсатган Валерия Аксенова финалда ўзбекистонлик спортчи Олтиной Сотимбоевани 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
Шунингдек, 50 кг вазн тоифасида Даниял Сабит олтин медалга эга бўлди.