    17:15, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонликларнинг Қатарга туристик сафарлари 3,7 баробарга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида жами 9,5 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Қатарга сафар қилган.

    Қатар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6,9 минг нафарга ёки қарийб 3,7 баробарга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • саёҳат – 8,1 минг нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 1,1 минг нафар;
    • хизмат юзасидан – 130 нафар;
    • ўқиш – 110 нафар;
    • даволаниш – 4 нафар.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
