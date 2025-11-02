10:09, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга эркак туристлар кўпроқ келмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Шундан:
- Эркаклар – 4 641 212 нафар
- Аёллар – 3 920 666 нафар
Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:
- 0-18 ёш – 1 153 655 нафар
- 19-30 ёш – 1 407 260 нафар
- 31-55 ёш – 4 297 649 нафар
- 56 ёш ва ундан катталар – 1 703 314 нафар
