Ўзбекистонга 639 тоннадан зиёд гугурт импорт қилинган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонга 2 та хорижий давлатдан қиймати 713,3 минг АҚШ долларига тенг бўлган 639,1 тонна гугурт импорт қилинган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 113,9 тоннага ёки 15,1 фоизга камайган.
2025 йилда Ўзбекистонга гугурт етказиб берган давлатлар:
- Россия – 639,1 тонна;
- Швейцария – 9,1 кг.
Мазкур даврда Ўзбекистон 3 та давлатга қиймати 226,2 минг АҚШ долларига тенг бўлган 206,4 тонна гугурт экспорт қилган.
Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 62,5 тоннага ёки 23,2 фоизга камайган.
2025 йилда Ўзбекистон гугурт етказиб берган давлатлар:
- Қирғиз Р. – 87,5 тонна;
- Қозоғистон – 73,3 тонна;
- Тожикистон – 45,6 тонна.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида импорт ҳажми 47,4 млрд АҚШ долларини ташкил этди.