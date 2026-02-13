OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    Ўзбекистон импортидаги ТОП-10 давлат маълум қилинди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида импорт ҳажми 47,4 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    импорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми 2024 йилга нисбатан 18,5 % га ўсган.

    Мазкур даврда Ўзбекистон 180 дан ортиқ давлатдан товар ва хизматлар импортини амалга оширди.

    2025 йилда Ўзбекистон импортидаги ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):

    — Хитой – 14,8 млрд;

    — Россия – 8,6 млрд;

    — Қозоғистон – 3,4 млрд;

    — Туркия – 1,9 млрд;

    — Корея Республикаси – 1,7 млрд;

    — Германия – 1,3 млрд;

    — Ҳиндистон – 1,2 млрд;

    — Туркманистон – 1,1 млрд;

    — Беларусь – 778,5 млн;

    — АҚШ – 712,3 млн.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Ўзбекистонда электромобиллар импорти икки баравар ошди.

    Бекабат Узаков
