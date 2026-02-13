11:10, 13 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистон импортидаги ТОП-10 давлат маълум қилинди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида импорт ҳажми 47,4 млрд АҚШ долларини ташкил этди.
Импорт ҳажми 2024 йилга нисбатан 18,5 % га ўсган.
Мазкур даврда Ўзбекистон 180 дан ортиқ давлатдан товар ва хизматлар импортини амалга оширди.
2025 йилда Ўзбекистон импортидаги ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):
— Хитой – 14,8 млрд;
— Россия – 8,6 млрд;
— Қозоғистон – 3,4 млрд;
— Туркия – 1,9 млрд;
— Корея Республикаси – 1,7 млрд;
— Германия – 1,3 млрд;
— Ҳиндистон – 1,2 млрд;
— Туркманистон – 1,1 млрд;
— Беларусь – 778,5 млн;
— АҚШ – 712,3 млн.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Ўзбекистонда электромобиллар импорти икки баравар ошди.