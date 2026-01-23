16:38, 23 Январь 2026 | GMT +5
Ўтган йили Ўзбекистонда электромобиллар импорти икки баравар ошди
TASHKENT. Kazinform — Ўтган йили Ўзбекистон хорижий давлатлардан 1,1 миллиард долларлик 79 822 та автомобиль импорт қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Божхона қўмитаси маълумотларига кўра, умумий импортнинг 71,2% (56 832 та транспорт воситаси) электромобиллардир. Шундай қилиб, ўтган йили бундай транспорт воситаларини сотиб олиш икки баравар кўпайди ва 700 миллион доллардан ошди.
Шу билан бирга, бензинли ва гибрид двигателли транспорт воситалари импорти 2024 йилдаги 32 912 тадан 2025 йилда 19 871 тагача камайди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда электромобиллар савдоси рекорд даражадаги 20,7 миллион донага етди.