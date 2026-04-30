    Ўзбекистонда МЧЖлар сони 335 мингтадан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Улардан 335,1 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 79,4 фоизини ташкил этди.

    Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:

    • Масъулияти чекланган жамиятлар – 335 077 та (79,4 %);
    • Хусусий корхоналар – 46 442 та (11 %);
    • Оилавий корхоналар – 36 378 та (8,6 %);
    • Акциядорлик жамияти – 640 та (0,2 %);
    • Бошқалар – 3 432 та (0,8 %).

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 072 та корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
