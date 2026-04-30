Ўзбекистонда МЧЖлар сони 335 мингтадан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.
Улардан 335,1 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 79,4 фоизини ташкил этди.
Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:
- Масъулияти чекланган жамиятлар – 335 077 та (79,4 %);
- Хусусий корхоналар – 46 442 та (11 %);
- Оилавий корхоналар – 36 378 та (8,6 %);
- Акциядорлик жамияти – 640 та (0,2 %);
- Бошқалар – 3 432 та (0,8 %).
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 072 та корхона фаолият юритмоқда.