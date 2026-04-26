Ўзбекистонда хорижий корхоналар қайси соҳаларда фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 072 та корхона фаолият юритмоқда.
Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:
- савдо соҳасида – 6 814 та;
- саноат соҳасида – 3 831 та;
- қурилиш соҳасида – 1 544 та;
- ахборот ва алоқа соҳасида – 1 488 та;
- яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 839 та;
- ташиш ва сақлаш соҳасида – 601 та;
- қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 485 та;
- соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 225 та;
- бошқа соҳаларда – 3 245 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.