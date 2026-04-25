12:20, 25 Апрель 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда корхоналар сони бўйича қайси ҳудудлар етакчи
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 41,3 мингтага ёки 7,7 фоизга ошган.
Ҳудудлар кесимида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони:
- Тошкент шаҳри — 109 781 та
- Тошкент вилояти — 54 542 та
- Самарқанд вилояти — 53 457 та
- Фарғона вилояти — 49 303 та
- Қашқадарё вилояти — 44 221 та
- Андижон вилояти — 35 524 та
- Бухоро вилояти — 35 098 та
- Наманган вилояти — 33 796 та
- Хоразм вилояти — 32 512 та
- Сурхондарё вилояти — 32 030 та
- Қорақалпоғистон Респ. — 29 471 та
- Жиззах вилояти — 26 741 та
- Навоий вилояти — 24 208 та
- Сирдарё вилояти — 16 522 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 072 та корхоналар фаолият юритмоқда.