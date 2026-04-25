    12:20, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда корхоналар сони бўйича қайси ҳудудлар етакчи

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 41,3 мингтага ёки 7,7 фоизга ошган.

    Ҳудудлар кесимида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони:

    • Тошкент шаҳри — 109 781 та
    • Тошкент вилояти — 54 542 та
    • Самарқанд вилояти — 53 457 та
    • Фарғона вилояти — 49 303 та
    • Қашқадарё вилояти — 44 221 та
    • Андижон вилояти — 35 524 та
    • Бухоро вилояти — 35 098 та
    • Наманган вилояти — 33 796 та
    • Хоразм вилояти — 32 512 та
    • Сурхондарё вилояти — 32 030 та
    • Қорақалпоғистон Респ. — 29 471 та
    • Жиззах вилояти — 26 741 та
    • Навоий вилояти — 24 208 та
    • Сирдарё вилояти — 16 522 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 072 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
