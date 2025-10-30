OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    16:14, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда хорижий инвестицияларнинг асосий қисми Хитой ҳиссасига тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 24,9 млрд АҚШ долларилик хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилган.

    инвестиция
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хорижий инвестиция ва кредитлар таркибида энг юқори улушга эга давлатлар:

    • Хитой – 39,9 %
    • Россия – 7,8 %
    • Туркия – 7,7 %
    • Саудия арабистони – 3,8 %
    • Германия – 3,5 %
    • Буюк Британия – 3,3 %

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

    Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

    Инвестиция Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
