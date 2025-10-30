16:14, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда хорижий инвестицияларнинг асосий қисми Хитой ҳиссасига тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 24,9 млрд АҚШ долларилик хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилган.
Хорижий инвестиция ва кредитлар таркибида энг юқори улушга эга давлатлар:
- Хитой – 39,9 %
- Россия – 7,8 %
- Туркия – 7,7 %
- Саудия арабистони – 3,8 %
- Германия – 3,5 %
- Буюк Британия – 3,3 %
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.
Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.