    14:15, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда банд аҳоли қайси соҳаларда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси банд аҳоли сони иқтисодий фаолият турлари кесимида қандай тақсимланганини маълум қилди.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 3 132,6 минг киши;
    • Ишлаб чиқариш саноати — 1 699,6 минг киши;
    • Улгуржи ва чакана савдо; моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш — 1 507,9 минг киши;
    • Қурилиш — 1 450,5 минг киши;
    • Таълим — 1 367,6 минг киши;
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 719,4 минг киши;
    • Давлат бошқаруви ва мудофаа; мажбурий ижтимоий таъминот — 637,0 минг киши;
    • Ташиш ва сақлаш — 584,6 минг киши;
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 389,5 минг киши;
    • Профессионал, илмий ва техник фаолият — 152,6 минг киши;
    • Бошқариш бўйича фаолият ва ёрдамчи хизматлар кўрсатиш — 114,2 минг киши;
    • Ахборот ва алоқа — 108,8 минг киши;
    • Молиявий ва суғурта фаолияти — 82,9 минг киши;
    • Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш — 70,7 минг киши;
    • Кўчмас мулк билан операциялар — 67,8 минг киши;
    • Санъат, кўнгил очиш ва дам олиш — 66,9 минг киши;
    • Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш — 66,7 минг киши;
    • Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш — 52,8 минг киши;
    • Бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш — 2 661,8 минг киши.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида 641 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
