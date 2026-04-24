Ўзбекистонда банд аҳоли қайси соҳаларда фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси банд аҳоли сони иқтисодий фаолият турлари кесимида қандай тақсимланганини маълум қилди.
- Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 3 132,6 минг киши;
- Ишлаб чиқариш саноати — 1 699,6 минг киши;
- Улгуржи ва чакана савдо; моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш — 1 507,9 минг киши;
- Қурилиш — 1 450,5 минг киши;
- Таълим — 1 367,6 минг киши;
- Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 719,4 минг киши;
- Давлат бошқаруви ва мудофаа; мажбурий ижтимоий таъминот — 637,0 минг киши;
- Ташиш ва сақлаш — 584,6 минг киши;
- Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 389,5 минг киши;
- Профессионал, илмий ва техник фаолият — 152,6 минг киши;
- Бошқариш бўйича фаолият ва ёрдамчи хизматлар кўрсатиш — 114,2 минг киши;
- Ахборот ва алоқа — 108,8 минг киши;
- Молиявий ва суғурта фаолияти — 82,9 минг киши;
- Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш — 70,7 минг киши;
- Кўчмас мулк билан операциялар — 67,8 минг киши;
- Санъат, кўнгил очиш ва дам олиш — 66,9 минг киши;
- Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш — 66,7 минг киши;
- Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш — 52,8 минг киши;
- Бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш — 2 661,8 минг киши.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида 641 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.