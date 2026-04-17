    14:10, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда яшаш ва овқатланиш соҳасида қайси давлатлар корхона очган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида 641 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг мамлакатлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Хитой — 217 та;
    • Туркия — 110 та;
    • Россия — 67 та;
    • Жанубий Корея — 46 та;
    • Покистон — 31 та;
    • Афғонистон — 28 та;
    • Қозоғистон — 26 та;
    • Ҳиндистон — 21 та;
    • Тожикистон — 17 та;
    • Озарбайжон — 11 та;
    • Бошқа давлатлар — 67 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
